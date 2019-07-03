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Huawei InFocus Awards 2019 Fotoğrafçılık Yarışması başlıyor

Huawei'nin CEE ve Nordik bölgesinde gerçekleştirdiği "InFocus Ödülleri", fotoğrafçılık becerilerini test etmek ve yeteneklerini dünyaya göstermek isteyen Huawei kullanıcıları için fırsat sunuyor- Yarışmada büyük ödülü kazanan kişiye 10 bin avronun yanı sıra çeşitli hediyeler verilecek

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
Huawei InFocus Awards 2019 Fotoğrafçılık Yarışması başlıyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri onurlandırmak için "Huawei InFocus Ödülleri 2019" fotoğraf yarışmasını başlatıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin CEE ve Nordik bölgesinde gerçekleştirdiği "InFocus Ödülleri", fotoğrafçılık becerilerini test etmek ve yeteneklerini dünyaya göstermek isteyen Huawei kullanıcıları için fırsat sunuyor.

Yarışmanın web sitesine https://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Yarışma "#Duygular, Hayata Merhaba De, Yüzler, Uzaklar, Film Şeridi ve video formatına ayrılmış bir kategori olarak: Şimdinin Hikayesi" başlıkları altında 6 kategoriden oluşuyor.

"InFocus Awards", yarışmaya özel web sitesi üzerinden ilgili kategorilerden birine ait çalışmalarını sunabilecek tüm Huawei kullanıcılarına açık olacak.

- Kazananlar halk oylaması ve jüri kararı ile belirlenecek

Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, yarışmaya katılanlar da dahil olmak üzere her internet kullanıcısının 11 Ağustos 2019'a kadar en sevdikleri görseller için oy kullanma hakkına sahip olduğu özel bir web sitesinde sunulacak.

Bir sonraki aşamada en iyi eserler, uzmanlardan ve tanınmış fotoğrafçılardan oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Aralarında Türkiye'den mimar ve fotoğraf sanatçısı Yener Torun'un da olduğu jüri üyeleri arasında Yanmin Wang, Marcin Tyszka, Nikolaj Thaning Rentzmann, Emma Svensson ve VuTheara Kham bulunuyor.

- Ödüller

Yarışmada büyük ödülü kazanan fotoğrafın sahibi, Huawei MateBook 13, Watch GT ve 10 bin avro ödülün yanı sıra TripAdvisor'dan 250 dolar değerinde hediye çeki ile birlikte fotoğrafının TripAdvisor ülke sayfalarında (İsveç, Polonya, Danimarka, Avusturya, Norveç, Finlandiya, Çekya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, Sırbistan, Slovakya ve Türkiye) bir hafta boyunca yayınlanma hakkını kazanacak.

Yarışmada her kategorinin birincilik ödülüne layık görülen fotoğrafın sahipleri Huawei MateBook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro ve 2 bin avro para ödülü, her kategorinin ikinci olanları Huawei P30 Pro, her kategorinin üçüncü olanları Huawei P30 ve Halk Ödülü'nü kazanan fotoğrafın sahibi de Huawei P30 Pro ve Watch GT kazanacak.


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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:34
  1. Huawei
  2. InFocus Ödülleri

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