Huawei en iyi müşteri deneyimini sunan cep telefonu markası oldu

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, şikayetvar.com'un istatistik göre Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan cep telefonu markası oldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, şikayetvar.com kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklerinde Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın ikinci çeyreğinde en iyi marka unvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang,Huawei'nin daha iyisini yapma motivasyonunu ve gücünü tüketiciden alan bir marka olduğunu belirterek, "Bu yaklaşım da her koşulda müşterimizin yanında olmamızı gerektiriyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını analiz ederek inovasyona ve müşteri memnuniyeti projelerine yaptığımız yatırımlar sayesinde, bugün milyonlarca memnun müşterimiz var. Türkiye’de de tüketicilerin son derece dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu söz konusu. Bu ödül de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu’nun buradaki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ediyor. Bugün pazarda sadece teknolojiyi geliştirmek değil, satışı gerçekleşen ürünün arkasında durabilmek de son derece kritik bir başarı faktörü. Bu işlevi başarıyla yerine getiren ekip arkadaşlarıma da içtenlikle teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, 95 bin 396 markanın yer aldığı, 4,1 milyon kayıtlı kullanıcının 60 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği şikayetvar.com, geniş ve etkin kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için en güvenilir müşteri deneyimi analizlerini gerçekleştiriyor.

Daha önce 8 Mart günü düzenlenen ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2019 ödül töreninde Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.