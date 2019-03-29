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Huawei Deneyim Mağazası İstinyePark'ta hizmete girecek

Türkiye’deki ikinci Huawei Deneyim Mağazası, 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul İstinyePark’ta açılacak

29 Mart 2019 Cuma 16:41
Huawei Deneyim Mağazası İstinyePark'ta hizmete girecek

İSTANBUL (AA) - Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye’deki tüketicilere daha yakın olmak amacıyla deneyim mağazalarını yaygınlaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki ikinci Huawei Deneyim Mağazası, 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul İstinyePark’ta hizmete girecek.

Mobil fotoğrafçılıkta öne çıkan Huawei’nin yeni P30 Serisi, İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası’nda tüketiciler ile buluşacak. Huawei SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatılan HUAWEI P30 Pro, kullanıcıların fotoğrafçılık anlayışlarını değiştirecek.

Sensör teknolojisindeki temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla elde edilen çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında olağanüstü fotoğraf ve video çekimi kabiliyetlerini kullanıcılar İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası’nda deneyimleme fırsatı bulacak.

Huawei İstinye Park Deneyim Mağazası’nın açılışını indirim ve hediyeler ile kutluyor. Deneyim Mağazası’ndan Huawei’nin en yeni ve gelişmiş akıllı telefon modelleri olan P30 ve P30 Pro alan herkese WATCH GT akıllı saat hediye ediliyor. Ayrıca satın alma sırasında Huawei HiCare üzerinden kayıt yaptıran kullanıcılar, 3 ay süreli ekran garantisi elde ediyor.

Huawei Deneyim Mağazası’nın açılışına özel olarak ayrıca diğer tüm ürünlerde yüzde 20 indirim fırsatı teknoloji meraklılarını bekliyor.

Ayrıca, açılışa özel olarak deneyim mağazası misafirlerini birçok hediye bekliyor. Açılış günü 200 adet Huawei Sport Armband’in yanı sıra, 50’şer adet Huawei Kablosuz Tripod selfie çubuğu, Huawei Moonlight CF33 selfie çubuğu, Sport Bluetooth Headphones Lite ve Quick Charge destekli araç şarj adaptörü stoklarla sınırlı olmak üzere hediye edilecek.

İstinyePark'ta 6 Nisan saat 12.00'de açılacak Huawei Deneyim Mağazası, tüketicilere markanın akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve giyilebilir cihazlar gibi tüm ürünlerini keyifli ve konforlu bir ortamda rahatlıkla deneyimleme olanağı sunacak. Mağazada akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra akıllı saatler, bileklikler, cep telefonu aksesuarları, bluetooth hoparlörler ve daha birçok Huawei ürünü, kullanıcıların kendilerini deneyimlemesi için hazır bulunacak.


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:41
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