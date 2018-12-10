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Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun kefalet duruşması bugün

Kanada’nın Vancouver kentinde gözaltında tutulan Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, bugün kefalet duruşmasına çıkacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:56
Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun kefalet duruşması bugün

TORONTO (AA) - ABD'nin Washington yönetiminin talebi üzerine, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınan Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, bugün kefalet duruşması için yeniden hakim karşısına çıkacak.

Huawei şirketinin CFO'su Mıng'ın, geçen Cuma günü Vancouver’da başlayan ve henüz tamamlanmayan kefalet duruşmasının bugünkü oturumunda, hakimin nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor. Mıng, halen Vancouver’da hapiste tutuluyor.

Mıng Vancou, suçlandığı "birden fazla uluslararası kurumu dolandırmak için komplo kurmak’’ suçundan suçlu bulunması halinde 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilecek. ABD Adalet Bakanlığı, Mıng Vancou'nun yargılanmak üzere ABD makamlarına teslim edilmesini istiyor.

- Kanada ticaret heyeti Çin programını iptal etti

Bu arada Mıng'ın tutuklu bulunduğu British Columbia eyaletinden Çin’e gidecek olan ticaret heyeti, programın Çin ayağını iptal etti. Heyete başkanlık edecek British Columbia Eyaleti Orman Bakanı Doug Donaldson, konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Heyetimiz artık Çin'de durmayacak ve Japonya programından sonra Kanada’ya dönecek." ifadelerini kullandı. Kanada ticaret heyetinin, Çin programını iptal kararında, Çin makamlarının misilleme yapma ihtimalinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

- Kanada’daki Çinliler Mıng için destek yürüyüşü yaptı

Öte yandan Mıng Vancou'nun tutuklu bulunduğu British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde yaşayan Çin asıllı Kanadalılar, Mıng için destek yürüyüşü yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşü organize eden Kanada Kadın ve Çocuk Birlikleri Derneği Başkanı Mei Han Dong, Mıng'ın bir Çin vatandaşı olduğunu ve Çin yasalarına göre yargılanması gerektiğini söyledi. Dong, "Biz ABD yasalarının uluslararası hukukun yerine geçmesine itiraz ediyor ve ABD yasalarının uluslararası hukuku geçersiz kılmaması gerektiğine inanıyoruz. Mıng Vancou, adil ve eşit muamele görmelidir." dedi.

- Ne olmuştu?

Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmıştı ama olay hafta içi duyurulmuştu. Gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou’yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Çin'in Shenzhen kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei'nin, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekomünikasyon, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'nin yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 02:56
  1. Huawei CFO’su Meng Wanzhou
  2. Huawei CFO’su Meng Wanzhou’nun Kanada'da tutuklanması
  3. Huawei CFO’su Meng Wanzhou’nun kefalet duruşması bugün
  4. Kanada

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