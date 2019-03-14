0553 313 94 23

Huawei avukatları "İran'a yaptırımları delme" suçlamasını reddetti

14 Mart 2019 Perşembe 20:18
Huawei avukatları "İran'a yaptırımları delme" suçlamasını reddetti

NEW YORK (AA) - Çinli teknoloji firması Huawei, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Huawei hakkında çeşitli suçlamalardan açılan davanın duruşması New York'taki federal mahkemede görüldü.

Mahkemede, Huawei'nin avukatları şirketin ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiğine ilişkin suçlamaları reddetti.

Ayrıca avukatlar, Çinli teknoloji şirketi hakkındaki "İran yaptırımları ile ilgili soruşturmada adaleti engelleme" suçlamasını da kabul etmedi.

Mahkemede, hakkında İran ile ilgili benzer suçlamalar bulunan Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakkında açıklama yapılmadı.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan'da görülecek.

- Huawei krizi

Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor’u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:18
  1. Huawei
  2. iran
  3. New York
  4. suçlama
  5. yaptırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pendik'te ceset bulundu
    1. Pendik'te ceset bulundu
    2. Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa..
    3. Suriye için 7 milyar dolar yardım..
    4. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel..
    5. Huawei avukatları "İran'a yaptırımları..
    6. Balkonda yakalanan FETÖ şüphelisi..
    7. "ABD bağımsız ülkeleri zayıflatmak..
    8. "2023'ten önce son viraj, son seçim"
    9. Tekfen öğrencileri hayat kurtaranları..
    10. Güney Afrika'da 3D yazıcıdan yapılan..
    11. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinde..
    12. Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet..
    13. ‘Tekstil Park Yaşam Alanı’nın temeli..
    14. Çavuşoğlu ve Stoltenberg çini pano..
    15. RTÜK'te yeni dönem! Artık ödül de..
    16. Mehmet Özhaseki'den Akit TV'de önemli..
    17. Beşiktaş, taktik ve şut çalıştı
    18. AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2018..
    19. Trump’tan Brexit açıklaması: “Theresa..
    20. "Bu ülkenin geleceğini kimlere teslim..
    21. Çukurova Basketbol, Avrupa’ya veda etti
    22. Ünlü sanatçı Bülent Çolak: “Bir gün..
    23. Brüksel'deki uluslararası konferansta..
    24. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 20 şüpheli..
    25. Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’..
    26. Efeler’de Aliya İzzetbegoviç parkı..
    27. Sarıeroğlu, Çorlu’da önce seçim bürosu..
    28. Trabzonspor'da yönetim ve teknik..
    29. Karacabey’de 8. Gıda Tarım ve..
    30. TUSAŞ'tan yerli yolcu uçağı hamlesi
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu