İSTANBUL (AA) - Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Operatör İş Grubu Başkanı Ryan Ding, Vodafone İspanya'nın Huawei tarafından desteklenen 5G canlı bağlantısı aracılığıyla, Huawei’nin 5G katlanabilir akıllı telefonunda 4K seç-izle video servis deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei 5G, canlı ağ bağlantısıyla video deneyimini yeniden tanımlıyor.

Ryan Ding, Vodafone İspanya'nın Huawei tarafından desteklenen 5G canlı bağlantısı aracılığıyla, Huawei’nin 5G katlanabilir akıllı telefonunda 4K seç-izle video servis deneyimini katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ding, “Şu anda dünyayı kasıp kavuran 5G, bize yeni teknolojilerle güçlendirilmiş daha iyi bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda, 5G'nin sağladığı Gbit/s seviyesi ile bağlantılar ve deneyimi ticarileştiren CloudX hizmetleri, küresel taşıyıcılara yeni iş fırsatları sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Ding, Huawei’nin 5G’deki başarısıyla desteklenen ağlarında, müşterilerinin 5G servislerinde deneyim ve yenilikler yapmalarını sağlayacak açık laboratuvarlar (Open Labs) kuracaklarını da bildirdi.





- 5G, CloudX sayesinde video ve oyun deneyimini yeniden tanımlıyor





Açıklamaya göre, 5G’nin sunduğu yeni Air Fiber çözümü ile her yerde Gbit/s düzeyinde hızları deneyimlemek mümkün oluyor. Fiber geniş bant ile benzerlik gösteren Air Fiber, bit hızlarını on kat artırarak, taşıyıcıların sabit-mobil yakınsaması (FMC) özelliğine ulaşma hedefini biraz daha yakınlaştırıyor. Taşıyıcıların ticari faaliyetlerini büyütmesini kolaylaştıran 5G, aynı zamanda yoğun bant genişliği için kişisel, ev kullanımı ve sektörel talebi karşılamalarını da sağlıyor.

Birçok farklı servisi destekleyen 5G+Cloud (Bulut) birleşimi, video ve oyun gibi pek çok farklı içeriği de yeniden tanımlıyor. CloudX, bu 5G hizmetlerinin ana cazibe merkezi olarak konumlanıyor.

Büyük bant genişliği, düşük gecikme süresi ve bulut bilişim ile donatılmış güçlü özelliklere sahip olan Cloud Gaming, oyun oynamak için özel olarak ayrılmış donanımlardan akıllı telefonlara taşınıyor. Bu sayede, deneyim ve içerikten daha çok faydalanan taşıyıcılar, artık mobil kullanıcılarına üstün bir oyun deneyimi sunabiliyor.





- 5G, yeni taşıyıcı servisler için Huawei Open Labs ekosisteminde olgunlaşıyor





Huawei açıklamasına göre, 5G deneyimini ve gelişimini bu bölgeye taşımak isteyen şirket, bu yıl Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da üç yeni 5G Open Lab açacak. Taşıyıcılara en son 5G yenilikleri ve 5G+Bulut ortamını deneyimleme imkanı sunan Open Lab platformu, ayrıca taşıyıcıları yerel pazar talebini karşılayacak yeni hizmetler keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlayan iş ortaklarıyla da bir araya getiriyor.

60'tan fazla ticari ağın kurulması ve akıllı telefon modelleri de dahil olmak üzere 40'tan fazla 5G terminalinin piyasaya sürülmesinin beklendiği 2019 yılında, küresel 5G endüstrisi ve ekosistemi hızla olgunluğa erişiyor. 5G spektrumu lisansına sahip olan ülkelerin sayısı ise en fazla 50 olacak. 5G, kendinden önceki kablosuz iletişim teknolojilerini yerinden sarsarak küresel çapta popülerlik kazanacak.