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Huawei 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

11 yıldır her sene düzenli olarak yayınlanan raporda Huawei, sürdürülebilirlik stratejisini "dijital dönüşüm, güvenlik, çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem" olarak belirledi

16 Temmuz 2019 Salı 19:17
Huawei 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

İSTANBUL (AA) - Huawei, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda şirketin sürdürülebilirlik stratejisini dijital dönüşüm, güvenlik, çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem olmak üzere dört ana madde üzerinde konumlandırdı.

Huawei açıklamasına göre, firma, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 11 yıldır her sene düzenli olarak yayınlanan raporda Huawei, sürdürülebilirlik stratejisini "dijital dönüşüm, güvenlik, çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem" şeklinde belirledi.


- "Huawei 5G’si yeşil bir teknolojinin ürünü olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Tao, şirketin 5G’de bölge başına düşen güç tüketimini, sektör ortalamasının yüzde 20 altına düşürmesine ilişkin, "Sektör ortalamasının önemli derecede altında olan bu yüzde miktarına ulaşmamızda, şirketimizin geliştirdiği yeni yonga setleri, sistem yazılımı, gelişmiş donanım ve ısı dağıtma teknolojileri öncü oldu. Bu yenilikçi teknolojiler, Huawei'nin 5G'sini daha verimli hale getirdi. Doğru çözümler ile Huawei 5G’si yeşil bir teknolojinin ürünü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital teknolojinin faydalarını her insana, eve ve kuruluşa sunmak istediklerini aktaran Kevin Tao, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, TECH4ALL adlı küresel bir dijital katılım girişimi başlattık. Örneğin, RuralStar çözümümüz, 2018 sonu itibariyle 40 milyon kırsal bölge sakinini birbirine bağladı. Şu anda dünya çapında üç milyardan fazla kişiye iletişim hizmetleri sunuyoruz ve dünya çapında güvenli ağ işlemlerini desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine getirme noktasında ise büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Örneğin 7,7 büyüklüğündeki deprem Endonezya'yı vurduğunda Huawei olay yerindeki ilk ve tek satıcıydı."

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 19:17
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