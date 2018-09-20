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'Sisi, Mısır'ı muhalifler için açık cezaevine çevirdi'

Uluslararası örgüt, Sisi'nin hükümetini eleştirmenin yakın tarihe bakıldığında şu an olduğu kadar tehlikeli olmadığını açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:25
'Sisi, Mısır'ı muhalifler için açık cezaevine çevirdi'

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi ya da ülkedeki insan hakları ihlâllerini eleştirmeleri nedeniyle Aralık ayından bu yana 111 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Örgüt, "Sisi, Mısır'ı muhalifler için açık cezaevine çevirdi" diyor.

Af Örgütü'nün Mısır araştırmacısı Hussein Baoumi, Aralık 2017'den beri gözaltına alınan 111 kişinden bazılarının serbest bırakıldığını, bazılarının ise halen cezaevinde yargılanmayı beklediklerini söyledi.

Örgütün Kuzey Afrika Kampanyalar Sorumlusu Najia Bounaim de, "Mısır'da hükümeti eleştirmek, yakın tarihe bakıldığında, hiç şu an olduğu kadar tehlikeli olmamıştı" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, bugün başlattığı kampanya ile uluslararası toplumdan Mısırlı yetkililere mektup yazarak tepki göstermelerini istedi.

Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi yönetiminde yaşayan Mısırlıların basitçe ifadelerini açıkladıkları için suçlu muamelesi gördükleri belirtildi.

Örgüt, Mısır'ı 30 yıl yöneten ve 2011'deki protestolar sonucu devrilen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in döneminde bile muhaliflerin bu kadar baskı altına alınmadığını kaydetti:

"Güvenlik güçleri kalan bağımsız siyasi, sosyal ya da kültürel alanları bastırmak konusunda acımasızca davrandı. 30 yıllık baskıcı Hüsnü Mübarek yönetiminden çok daha aşırı olan bu önlemler, Mısır'ı muhalifler için bir açık cezaevine çevirdi."

'28 gazeteci de var'

Örgütün açıklamasında, "Mısırlı yüzlerce gazeteci, insan hakları savuncusu, muhalefet üyesi, sanatçı ve futbol taraftarı konuşmaya cesaret ettikleri için şu an hapisteler" dendi.

Af Örgütü bu kişilerin arasında 28 gazetecinin de olduğunu açıkladı.

Açıklamada, en az 35 kişinin ulaşım fiyatlarındaki artışı protesto eden ufak, barışçıl bir gösteriye destek veridikleri için "izinsiz gösteri" ve "terör örgütüne üyelik" gibi suçlarla gözaltına alındıkları kaydedildi.

En az 2 komedyenin de internette hicivli yorum paylaştıkları için "kamu ahlâkını bozma" suçlamasıyla gözaltına alınıkları belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:25
  1. Af Örgütü

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