HTŞ silahlanmayı bırakacak mı? Belli oldu

Suriye'deki en büyük muhalif oluşumlardan Tahrir el Şam Heyeti (HTŞ), uzun süredir beklenen Soçi anlaşmasını yayınladı. Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatına dair yorumlar yer aldı.

HTŞ tarafından yayınlanan açıklamadan önemli satır başları:

Grubun Soçi anlaşmasına dair açıklamasının gecikme nedenine dair ifadelerle başlayan açıklamada, bu duruma sebep olarak İdlib'deki muhalif güçlerle konuya ilişkin istişarelerin yürütülmesi gösterildi. HTŞ'nin bu sebeple devam eden sürece dair açıklamayı geciktirdiği belirtildi. HTŞ'nin Soçi anlaşmasına ve ateşkes girişimlerine yönelik tutumu, açıklamada en çok beklenen kısımdı.

HTŞ: Savaş seçeneğinden sapmayacağız

HTŞ, "devrimin hedeflerini gerçekleştirinceye kadar cihad ve savaş seçeneğinden sapmayacaklarını" dile getirdi, bu hedefler olarak "rejimin devrilmesi, tutsakların serbest bırakılması, mültecilerin geri dönüşü" gösterildi.

Grup, "silahlarımız Şam devriminin emniyet supabıdır" ifadesini kullandı ve silah bırakma iddialarına değinerek bunu reddedeceklerini dile getirdi.

HTŞ, yabancı savaşçılar için "biz onlardanız, onlar da bizden" şeklinde konuştu. Grubun ifadelerinin yabancı savaşçıların tasfiyesine yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'yı uyardılar

Muhalif grup, bölge halkının barış içinde yaşamasını istediklerini ancak bölgenin tuzaklara çekilmesini arzulamadıklarını söyleyerek, İdlib'i katliamlardan korumak için gösterilen siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti, Rusya'ya karşı da uyarılarda bulundu.

Tahrir el Şam, rejimin bölgeye ilerleme girişimlerinin başarısız olacağını ve halkın hürriyet iradesinin kazanacağını ifade ederek, dünyayı Suriye halkına yönelik ahlaki mesuliyetini yerine getirmeye çağırdı.

Muhalif grubun açıklamasında "Soçi" ifadesi hiç kullanılmazken, sadece yayınlanan açıklamadan hareketle Tahrir el Şam'ın nasıl hareket edeceğini tahmin etmek oldukça güç. Ancak genel itibariyle, grubu ana çizgisini sürdürdüğünü söylemek mümkün.

Kaynak: Mepa News