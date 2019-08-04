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HTŞ duyurdu: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el-Şam, İdlib'de oluşturulması planlanan tampon bölgeden çekilmemekte kararlı olduklarını duyurdu.

04 Ağustos 2019 Pazar 19:36
HTŞ duyurdu: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el-Şam (HTS), İdlib'de oluşturulması önerilen tampon bölgeden çekilmeyeceklerini duyurdu.

uriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki silahlı grup HTS'nin lideri Ebu Muhammed Colani, "şartlı ateşkes" ilan edilen İdlib'de gelecekte oluşturulacak tampon bölgeden çekilmeyi reddettiklerini söyledi.

"Bölgeden asla çekilmeyeceğiz"

"Bölgeden asla çekilmeyeceğiz." diyen Colani, basın mensuplarına yaptığı konuşmada "Rejim, askeri olarak ya da güç kullanarak alamadığını barışçıl yollarla veya pazarlık ve politikalarla alamayacak." ifadelerini kullandı.

Tampon bölge

Suriye devlet haber ajansına göre perşembe günü Şam yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında tampon bölge anlaşması yapılması şartıyla İdlib için ateşkes kararı vermişti.

İdlib bölgesinin büyük bir kısmını, Halep, Hama ve Latakya'nınsa bir bölümünü kontrol altında tutan HTS ise silahsızlandırılmış tampo bölgeden çekilmeyi kesin bir biçimde reddetti. Bununla beraber "düşmanları tarafından yapılacak herhangi bir ateşkes ihlaline cevap verileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Suriye'de Şam yönetiminin ateşkes ilanının ardından cuma günü İdlib bölgesine hava saldırıları durdu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 19:36
  1. İdlib
  2. HTŞ

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