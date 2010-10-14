HSYK’nın çalışmasını asıl istifacılar engelledi

7 kişinin istifası sebebiyle sadece 5 asil/yedek üyesi kalan kurulun toplantı tam üye sayısını bulma ihtimali kalmadı. Geçtiğimiz pazartesi günü HSYK üyelerinden Başkanvekili Kadir Özbek, Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan, 17 Ağustos’tan bu yana çalıştırılmadıklarını iddia ederek toplu şekilde istifa ettiler. İstifacıların çalıştırılmadıkları iddiası Adalet Bakanlığı tarafından “İstifalar üyelik seçimini etkilemeye yöneliktir. HSYK’nın çalıştırılmadığı iddiası gerçek dışıdır” sözleri ile yalanlanırken, kurulu çalışamaz hale getiren asıl şey, 7 HSYK üyesinin istifası oldu. Kurulun toplanabilmesi için 7 asil/yedek üyenin bir araya gelmesi gerekiyor fakat kurulda şu anda toplam 5 asil/yedek üye kaldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’ nun 2. maddesine göre, kurul 7 üyeden oluşuyor. Aynı kanunun 10. maddesine göre, başkan olmazsa yedek üye, müsteşar olmazsa müsteşar yardımcısı, asıl üye olmazsa yedek üye katılarak tam üye sayısı ile toplantı oluyor. Dolayısıyla, bakan ve müsteşarı çıkarıldığında, 5 tane asil veya yedek üye olması gerekir ki, toplantı gerçekleştirilebilsin. Mevcut durumda kurul üyesi olarak Ali Suat Ertosun, Fevzi Altınok ve Coşkun Öztürk’ten oluşan üç tane asil/yedek üye var. Bakan ve müsteşar dahil edilse bile, 5 kişilik kurul ile tam üye sayısı sağlanamadığı için toplantı gerçekleşemiyor. Bu durumda çok acil bir iş çıksa, HSYK’nın toplantı gerçekleştirilebilmesi mümkün değil. Örneğin, hakkındaki soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırılması gereken bir hakim ya da savcı olsa, bu işlemin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Ayrıca kurulun verdiği kararlara itiraz olduğunda, yedek üyelerle birlikte toplantı olması ve asgari 8 üyenin bulunması gerekir., 8 üyeyi de şu an için bulmak mümkün değil. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanunundaki 15. madde, üyelerden birinin direkt ilgili olduğu bir konu görüşüldüğünde, o üyenin kuruldan çekilmesini öngörüyor. Ama kurulun toplantı yapmasını önleyecek kadar üyenin çekilmesini gerektiren durumlarda, ‘çekilme gerekmez’ diyor. Çünkü kurulun toplanabilmesi, öncelik olarak kabul ediliyor. Kurulun toplanması bu kadar önemli iken, 7 kurul üyesinin keyfi olarak istifa edip, kurulu çalıştırmaması suç olarak gösteriliyor. Aynı kanunun 17. maddesi gereği, üyeler hakkında kurulu çalışamaz hale getirerek disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle soruşturma açılması ve toplu istifa eden üyelerin cezalandırılması gerektiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı’nın toplu istifa ederek kurulu kilitledikleri belirtilen üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladığı belirtiliyor. Bilindiği gibi başlarını Başkanvekili Kadir Özbek’in çektiği bazı HSYK üyeleri, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, 2010 Yılı Hakim ve Savcı Atama Yaz Kararnamesinin görüşüldüğü sırada Kurul toplantısını terk ettiği için hakkında Anayasal bir Kurulun çalışmalarını engellediği gerekçesiyle, Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

KADİR ÖZBEK “KURUL ÇALIŞTIRILMIYOR” DEMİŞTİ

HSYK’nın eski Başkanvekili Kadir Özbek düzenlediği basın toplantısında, “HSYK, hiçbir önyargı ve hiçbir art niyeti olmadan anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde ve kanunların kendilerine verdiği yetkilerine sahip çıkarak görev yapmak amacını ısrarla ortaya koymuş olmasına rağmen, 17 Ağustos 2010 tarihinden itibaren fiilen çalıştırılmamaktadır.” demişti.