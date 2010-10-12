HSYK'da istifa şov

Görev süresi 5 gün sonra dolacak olan Musa Tekin ile görevi önümüzdeki ay bitecek olan Kadir Özbek’in başını çektiği HSYK üyelerinin istifası, ‘şov’ olarak değerlendirildi. Anayasa değişikliği ile yapısı değiştirilen ve yeni yapılanması HSYK üyeleri tarafından sıkça eleştirilen HSYK’nın 7 üyesi, basın açıklaması yaparak istifa etti. Dün sabah saatlerinde flaş bir açıklama olarak duyurulan istifaların saatlerce konuşulmasının ardından 7 HSYK üyesi, 14.30’da HSYK binasında bir basın toplantısı düzenledi. Kararı, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek açıkladı.



“ERGENEKON’A MÜDAHALE EDEMEYİNCE İSTİFA ETTİLER”



Özbek, istifa gerekçesi olarak HSYK’nın Ergenekon hakim ve savcılarını görevden alamamalarının oluşturduğunu söyledi. Özbek, “17 Ağustos 2010 tarihinden itibaren HSYK fiilen çalışamıyor. Bu husus Adalet Bakanlığı’na defalarca iletilmiş, hatta yapılamayan toplantı için tutunak tutulmasına ve suç duyurularına rağmen hiçbir sonuç alınamamıştır. Kurul ivedi olan işleri dahi yapamıyor. Bugüne kadar hiçbir karara imza atamadık. HSYK taslağı için görüşümüz istenmedi” dedi. HSYK’nın yapısını düzenleyen uygulama kanunu ile ilgili ön taslak hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını ileri süren Özbek, “HSYK ön taslağı için 20 ayrı kurumdan görüş alınmasına rağmen, görüşü istenen kurullar arasında HSYK’ya yer verilmemiştir. Bizim görüşümüz alınmamıştır” diye konuştu.



İSTİFA EDEN İSİMLER



Özbek, kurul üyelerinden 3’ü yedek 7 üyenin kuruldan istifa ettiğini duyurdu. Herkesin kararı münferit olarak aldığını ileri süren Özbek, istifa eden isimleri şöyle sıraladı: “Kadir Özbek, Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan. Görevimizden ayrılıyoruz. Yargıtay ve Danıştay’daki görevlerimize dönüyoruz.” HSYK’da sadece asil üye olarak Ali Suat Ertosun kaldı.



GÖREV SÜRELERİ ZATEN DOLUYORDU



HSYK’da görev sürelerinin bitimine kısa bir süre kala istifa kararı vermeleri dikkat çekti. Musa Tekin’in görev süresi 5 gün sonra, Başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özbek’in HSYK’daki görev süresi ise Kasım ayının sonunda bitiyor. Diğer üyelerden F. Anıl Genç’in 2011, Suna Türkoğlu, H. Ceyda Kerman, Orhan Cem Erbük’ün ise 2011’de, Ayşe Albayrak Doğan’ın ise görev süresi 2013’te sona erecekti.



“ELİMİZDE BAŞKA ENSTRÜMAN KALMAMIŞTI”



Özbek, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yargının savunma konumua düşürüldüğünü ileri süren Özbek, yıpratma iddialarını yineledi. Özbek, bir gazetecinin “Görev süreniz zaten doluyordu. İstifalarınızın, bitime çok az bir süre kala gerçekleşmesi anlamlı değil mi?” sorusuna, “Ucuz kahramanlık da denebilir ama öyle değil. 17 Ağustos’tan beri değerlendiriyorduk. Kararname çalışmalarını normal yapamamıştık. Bizim elimizde başka enstrüman kalmamıştı” diye konuştu.



“ÇEKİLEREK MEVZİ KAZANMAK İSTİYORLAR”



İstifaları Yeni Akit’e değerlendiren eski Savcı Gültekin Avcı, HSYK üyelerinin zaten görev sürelerinin dolduğunu hatırlatarak, şov yaptıklarını söyledi. Avcı, “Zaten istifa etmeseler bile görev süreleri dolacaktı. Anlaşılan çekilerek mevzi kazanmak istiyorlar” dedi. Referandum öncesi HSYK üyelerinin, Türkiye’nin dört bir tarafına yayılarak ‘hayır’ kampanyası yürüttüklerini vurgulayan Avcı, “İdeolojik mücadelenin sürdüğünü görüyoruz. Referandum öncesi siyasi aktör gibi davranıp görüşme yapanlar, ciddi bir iktidar mücadelesi veriyorlar” diye konuştu.



“TEK RENGİN BEKÇİLİĞİNİ YAPIYORLAR”



“Yargı içerisinde gizli kadrolaşma ve demokrasiye direnen odaklar var” diyen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm halkı kucaklayacak bir adalet sistemine ne kadar ihtiyacımız olduğu ortadadır. Yargıdaki aksaklıkların tamamıyla giderilmesi için reformlar sürmelidir. Evrensel adalet değerlerini değil de tek rengin bekçiliğini yapmak, ülke adına mahcubiyet verici bir durum. Görülen o ki; yargıda iktidar savaşları devam edecek. Bu noktada özellikle bin kişilik bir kitleye sahip olunmasına rağmen, temsil gücü yüzde 70’e varan bir YARSAV var. Onlar bu avantajlarını her şartta kullanacaktır. YARSAV, hakim ve savcılar üzerinde tehdit olmaya devam ediyor.” Bozdağ: Özbek ve arkadaşları Yargıtay Başkanlığı için mi istifa etti? AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, HSYK’da toplam 7 üyenin istifasına ilişkin, “Beş gün sonra görev süresi dolacak olan Musa Tekin ile yaklaşık 2 aydan az bir süre sonra görev süresi dolacak olan Kadir Özbek’in, istifalarının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Acaba Özbek ve arkadaşları Yargıtay Başkanlığı için mi istifa etti?” diye sordu. Bozdağ, HSYK Başkanvekili Kadir Özbek’in de içinde olduğu istifaları değerlendirdi. Özbek’in, siyasi yatırım yapmak üzere istifa ettiğini belirten Bozdağ, “Musa Tekin’in görev süresi beş gün sonra doluyor. Bu istifanın bir anlamı var mı?” dedi. Bozdağ, “Kadir Özbek’in görev süresi 2 Aralık tarihinde doluyor. Yani iki aydan az bir zaman var. Yedek üyelerin bu sıfatlarından dolayı, asil üyelerin bulunmaması halinde, buraya katılmaları söz konusudur. Onun için istifa edenlerin görev süreleri değerlendirildiğinde, ileriye dönük bir yatırım olarak görünüyor” yorumunda bulundu.



HSYK ÜYELERİNİN GİZLİ PLANI



- HSYK üyelerinin istifa şovlarının arkasında, Ergenekon sanıkları ile yakın ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkan HSYK üyesi Ali Suat Ertosun’un yeni başkanvekili olmasını sağlama planı olduğu iddia ediliyor. Ayrıca HSYK Başkanvekili Kadir Özbek’in Hasan Gerçeker’den boşalacak olan Yargıtay Başkanlığı’na aday olacağı ve Suna Türkoğlu’nun ise önümüzdeki günlerde Danıştay’da yapılacak olan daire başkanlığı seçiminde aday olacağı öğrenildi. Kadir Özbek, Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan HSYK’dan istifa etti.