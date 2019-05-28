0553 313 94 23

HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli alınacak

Başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında HSK veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına yapılacak

28 Mayıs 2019 Salı 05:04
HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli alınacak

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sınavla 25 sözleşmeli büro personeli alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak başvurularda lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarının da KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olma şartı aranıyor.

Adayların 10-14 Haziran tarihleri arasında "www.hsk.gov.tr" internet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte HSK'ye şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuranlar arasından puan sıralamasına göre işe alınacak kadronun 5 katı kadar aday uygulama sınavına (klavye sınavı) çağrılacak. Söz konusu adaylar 29 Haziran günü saat 09.00'da HSK binasında yapılacak uygulama sınavına katılacak.

Uygulama sınavında başarılı olanlar ise 3-5 Temmuz tarihlerinde sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların KPSS puanının yüzde 40'ı, uygulama sınav puanının yüzde 40'ı ve sözlü sınav puanının yüzde 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacak. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek HSK'nin internet adresinden ilan edilecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 05:04
  1. HSK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli..
    3. Bakan Soylu, Trabzon Karadenizliler..
    4. 8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde..
    5. Başkentte sahte içki operasyonu
    6. Binali Yıldırım, minibüs esnafıyla..
    7. Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
    8. Balıklama atladı, kayalıklara çarparak..
    9. Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu:..
    10. Binali Yıldırım minibüsçü esnafıyla..
    11. Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
    12. "İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap..
    13. Fındık işleme fabrikasında çıkan..
    14. Filistin’in El-Hayat El-Cedide..
    15. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Türk iş..
    16. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası..
    17. Kuşadası polisinden kaçak göçmen..
    18. İzmir'de cinayet
    19. Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Emniyet Teşkilatı iftarda bir araya..
    21. Otomobille çarpışan hafif ticari..
    22. Kanser tedavisini tamamlayan çocuklar..
    23. Mısır hava yolu şirketi, Hartum..
    24. Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
    25. Düzce'de fındık fabrikasında yangın
    26. Sadakataşı Derneği, Ramazan..
    27. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil..
    28. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    29. Ramazan Sokağında “Görme engelli..
    30. Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na..
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız