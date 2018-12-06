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HSK'den yeni ihtisas mahkemeleri kararı

HSK 1. Dairesi tarafından Diyarbakır, İzmir ve Malatya'daki bazı ağır ceza mahkemeleri "ihtisas mahkemesi" olarak belirlendi

06 Aralık 2018 Perşembe 02:12
HSK'den yeni ihtisas mahkemeleri kararı

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin Diyarbakır, İzmir ve Malatya'daki bazı ağır ceza mahkemelerinin "ihtisas mahkemesi" olarak belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi konusunun HSK 1. Dairesince değerlendirildiği belirtildi.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin hususun dikkate alındığı bildirilen kararda, Diyarbakır 11, İzmir 20, 21, 22 ve Malatya 5. ağır ceza mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 02:12
  1. hakimler ve savcılar kurulu
  2. HSK
  3. İhtisas Mahkemesi
  4. mahkeme
  5. Resmi Gazete

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