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HSK'den öğretmenlerin gözaltına alınmasına inceleme

HSK, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasının ardından öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin savcı hakkında inceleme başlattı- Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül:- "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim"

28 Şubat 2019 Perşembe 12:08
HSK'den öğretmenlerin gözaltına alınmasına inceleme

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrasında, bir grup öğretmenin savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

HSK, Çermik ilçesinde halı saha maçı yapan öğretmenlerin bir savcının talimatı ile gözaltına alındığı iddialarının basına yansıması üzerine harekete geçti.

Kurul, olaya ilişkin yargı görevlileri hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:08
  1. Çermik
  2. Diyarbakır
  3. HSK
  4. Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

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