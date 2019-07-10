HSK'den müstemir yetki kararı Birinci bölge adli yargı ve bazı yer idari yargı hakimleri ile bazı yer bölge idare mahkemesi üyelerinin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunca, (HSK) birinci bölge adli yargı ve bazı yer idari yargı hakimleri ile bazı yer bölge idare mahkemesi üyelerinin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlendi. HSK Birinci Dairesinin kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Karar ile adli yargı birinci bölgede 1915, idari yargı ilk derecede 291 hakimin, bazı yer bölge idare mahkemelerinde ise 57 üyenin müstemir yetkileri incelenerek yeniden belirlenmiş oldu.

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