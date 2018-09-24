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HSK'da önemli atamalar

HSK'da, Yargıtay üyeliğine atanan Akgün ve Dokgöz'ün yerine önemli atamalar gerçekleştirildi

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
HSK'da önemli atamalar

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kritik görevlere atamalar yapıldı. Boş bulunan HSK Genel Sekreter Yardımcılıklarına HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Kurul Tetkik Hakimleri Reşat Sağlık ve Harun Karakuş atandı. Bu isimler Yargıtayüyeliğine seçilen Mahmut Akgün ve Yakup Dokgöz’ün yerine atandı.


 

 
 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:25
  1. HSK
  2. yargıtay
  3. atama

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