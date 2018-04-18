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HSK yeni ihtisas mahkemelerini açıkladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle üç ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:01
HSK yeni ihtisas mahkemelerini açıkladı

HSK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı bildirilen kararda, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Ankara 29 ve Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce tespit edilen ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:01
  1. Kırıkkale
  2. Bursa
  3. Ankara
  4. ihtisas mahkemesi

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