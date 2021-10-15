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Biyografi HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? Hamit Kocabey kimdir?
Biyografi

HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? Hamit Kocabey kimdir?

Hamit Kocabey kimdir? Hamit Kocabey neden istifa etti? 2017 yılında kurul üyeliğine seçilen ve geçen mayıs ayında ikinci kez göreve gelen HSK üyesi Hamit Kocabey, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 08:22:00 - 2021-10-15 08:23:04
HSK üyesi Hamit Kocabey neden istifa etti? Hamit Kocabey kimdir?

Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) son dakika istifa gerçekleşti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey görevinden istifa etti. Hamit Kocabey MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapmıştı. Hamit Kocabey'in HSK üyeliğini Bahçeli'nin de desteklediği gündeme gelmişti. İstifanın ardından Kocabey'in yeniden MHP'de görev alacağı iddia edildi.

hamit kocabey kimdir

Hamit Kocabey kimdir?

6 Mayıs 1961 tarihinde Malatya'nın Akçadağ'da dünyaya gelen Hamit Kocabey, 1987'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Hamit Kocabey, 2006-2017 yılları arasında MHP ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını üstlendi. 2006-2009 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapan Kocabey, MHP'nin 4 Kasım 2012'de yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Mart 2015 tarihinde 11. Olağan Genel Kurulu'nda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi seçilen Kocabey, 2017'deki HSK seçimlerinde adaylık başvurusunda bulunup TBMM Genel Kurulu'ndaki oylama sonrası HSK üyesi oldu.

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