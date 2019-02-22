HSK, kararname prensiplerini açıkladı HSK Birinci Dairesince hazırlanan Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, adli ve idari yargıda kararnamenin 31 Mayıs'a kadar ilan edilmesi planlanıyor. 2 Eylül'de faaliyete geçirilmesi hedeflenen Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin hakim ve savcı ihtiyacı da duyuruldu. Kararname prensiplerine, ihtiyaç listelerine HSK'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.