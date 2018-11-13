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HSK hakim ve savcı mazeret atama sonuç listesi son dakika sorgula

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 143 adli yargı ve bölge adliye mahkemesi hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi yayımlayarak ataman hakim ve savcıların listesini açıkladı. İzmir Hakimi Semahat Yeşil Denizli Hakimliğine, Ankara Savcısı Nuriye Özdemir Yılmaz Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atındı. İşte HSK hakim savcı mazeret kararnamesi atama listesi.

13 Kasım 2018 Salı 15:17
HSK hakim ve savcı mazeret atama sonuç listesi son dakika sorgula

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 143 adli yargı ve bölge adliye mahkemesi hakim ve savcısını kapsayan mazeret kararnamesi yayımlayarak ataman hakim ve savcıların listesini açıkladı. İzmir Hakimi Semahat Yeşil Denizli Hakimliğine, Ankara Savcısı Nuriye Özdemir Yılmaz Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığına atındı. İşte HSK hakim savcı mazeret kararnamesiyle görev yeri değişen hakim ve savcıların isimlerine göre atama listesi.

Hakimler ve Savcılar (HSK) Kurulu Birinci Dairesi’nin 13 Kasım 2018 tarihli ve 1755 sayılı adli yargı kararnamesine göre görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri aşağıda yer almaktadır. HSK yenin kararnamesine göre  Giresun Hakimi Esra Yılmaz Bozkurt, Gaziantep Hakimliğine, Balıkesir Hakimi Şule Yılmaz Kozanlı Kütahya Hakimliğine, Malatya Hakimi İsmet Yurteri Sivas Hakimliğine, Çorum Hakimi Yeşim Yüksel Ankara Hakimliğine, Yunak eski Cumhuriet Savcısı Fatih Yıldırım Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Siverek eski Hakimi Gülennur Salihpaşaoğlu Yargıtay Tetkik Hakimliğine atandı.

 

HSK hakim ve savcı mazeret atama sonuçları için tıklayınız

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:17
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Kütahya
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Çorum
  8. Balıkesir
  9. İzmir
  10. Denizli
  11. Ankara
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