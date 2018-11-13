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HSK hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı 2 bin 84 hakim savcı alım kura sonucu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlık bünyesinde alınacak hakim ve savcı alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 2018 yılı içinde hakim ve savcı alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden hakim ve savcıların bu merakını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gidermişti. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı atamaları yapıldı mı? Ne kadar Hakim ve savcı ataması yapıldı?

13 Kasım 2018 Salı 09:00
HSK hakim ve savcı kura sonuçları açıklandı 2 bin 84 hakim savcı alım kura sonucu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlık bünyesinde alınacak hakim ve savcı alımlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. 2018 yılı içinde hakim ve savcı alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden hakim ve savcıların bu merakını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gidermişti. Peki Adalet Bakanlığı hakim ve savcı atamaları yapıldı mı? Ne kadar Hakim ve savcı ataması yapıldı?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." demişti.

2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.

Hakim ve savcı atama sonuçları için tıklayınız

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:00
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