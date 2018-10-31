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HSK 2 bin 84 hakim ve savcı atama sonuçları sorgulama ekranı

Mahkemelerin yükünü azaltacak yeni gelişme yaşandı. HSK, kura ile 2 bin 84 yeni hakim ve savcının atamasını gerçekleştirdi. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK 2 bin 84 hakim ve savcı atama sonuçlarını sorgulama ekranı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
HSK 2 bin 84 hakim ve savcı atama sonuçları sorgulama ekranı

Mahkemelerin yükünü azaltacak yeni gelişme yaşandı. HSK, kura ile 2 bin 84 yeni hakim ve savcının atamasını gerçekleştirdi. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK 2 bin 84 hakim ve savcı atama sonuçlarını sorgulama ekranı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakim ve savcı atama sonuçları için tıklayınız

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:16
  1. hsk atamaları
  2. hakim savcı atama sonuçları

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