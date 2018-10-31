0553 313 94 23
impression

Hakim ve savcı kura sonuçları 2 bin 84 hakim-savcı atama yerleri

21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura sonucu belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) kura çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Durmuş Ali Karakuş Çorlu’ya, Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Fatih Ateş Lice’ye atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan hakim ve savcı atama kararları

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:31
Hakim ve savcı kura sonuçları 2 bin 84 hakim-savcı atama yerleri

21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura sonucu belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) kura çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Durmuş Ali Karakuş Çorlu’ya, Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Fatih Ateş Lice’ye atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan hakim ve savcı atama kararları

Adana Cumhuriyet Savcı adayı Kadir Çulha Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcı adayı Rıdvan Danayiyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri hakim adayı Emin Ekmen Şuhut Hakimliğine, Antalya hakim adayı Soner Kantav İzmir Hakimliğine, Eskişehir Cumhuriyet Savcı adayı İrfan Karaman Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcı adayı Mehmet Orçun Kıvrak Akdağmaden Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakim ve savcı atama sonuçları için tıklayınız

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:31
  1. Karaman
  2. Bayburt
  3. Kayseri
  4. İzmir
  5. Giresun
  6. Eskişehir
  7. Erzurum
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (PGM)
  12. hakim savcı atama sonuçları
  13. hakim savcı atama kura sonuçları
  14. adalet bakanlığı personel alımı
  15. hakimlik mülakat sonuçları 2018
  16. pgm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bellona kalitesi artık Berlin’de
    1. Bellona kalitesi artık Berlin’de
    2. Amerika'lıların yüzde 69'u ülke..
    3. Meteoroloji'den don ve buzlanma..
    4. Rusya'da patlama!
    5. Yeni Zelanda'da çığ felaketi: 2 dağcı..
    6. Hisarcıklıoğlu: Teçhizatın yüzde..
    7. Antalya'da otel yangını!
    8. İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş..
    9. Alanya' da 4 yıldızlı otelde yangın..
    10. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    11. Afganistan'da askeri helikopter düştü:..
    12. Akıllara durgunluk veren olay! Genç..
    13. Katar, Türkiye’den hücumbot almayı..
    14. Bomba anket: AK Parti, adaylar..
    15. THY kariyer ilanları 2018
    16. Amerika'dan Türkiye açıklaması:..
    17. Amerika'dan Suudi Arabistan'a şok!..
    18. Suudi savcının cevap vermediği 2 soru
    19. İstanbul’da helikopter destekli şafak..
    20. Ramazan Altıntaş malum çevrelerin..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar