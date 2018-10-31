Hakim ve savcı kura sonuçları 2 bin 84 hakim-savcı atama yerleri

21. dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 13. dönem İdari Yargı Hâkimlerinin kura sonucu belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) kura çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Durmuş Ali Karakuş Çorlu’ya, Ankara Cumhuriyet Savcı adayı Fatih Ateş Lice’ye atandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan hakim ve savcı atama kararları



Adana Cumhuriyet Savcı adayı Kadir Çulha Giresun Cumhuriyet Savcılığına, Bayburt Cumhuriyet Savcı adayı Rıdvan Danayiyen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına, Kayseri hakim adayı Emin Ekmen Şuhut Hakimliğine, Antalya hakim adayı Soner Kantav İzmir Hakimliğine, Eskişehir Cumhuriyet Savcı adayı İrfan Karaman Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına, Erzurum Cumhuriyet Savcı adayı Mehmet Orçun Kıvrak Akdağmaden Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 2 bin 84 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bin 958 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 126 idari yargı adayı, 16 Ekim'de yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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