HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de Kadirli ve Ereğli (Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevreleri belirlendi

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Kadirli ve Ereğli (Zonguldak) Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Kadirli ve Ereğli Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulması dolayısıyla bu mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin HSK Genel Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kadirli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Alaplı ilçesinin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinin yargı alanına bağlanmasına karar verildi.

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