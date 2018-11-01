Ali Özgür Danıştay üyesi mi oldu? HSK Danıştay üye atamaları

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. HSK, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür’ü Danıştay üyeliğine seçti.

HSK Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi (BİM) Daire Başkanı Ali Özgür, Ankara 14. İdare Mahkemesi Başkanı Hamdi Şenler ile Danıştay Tetkik Hakimi Munise Kabakulak, Danıştayın yeni üyeleri olarak seçildi. Danıştay 8. Dairesi geçtiğimiz günlerde tartışmalı andımız kararı vermişti.