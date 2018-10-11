0553 313 94 23

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ açıklaması: Bitti diyemem

HSK Başkanvekili Yılmaz, FETÖ'den işlem gören hakim ve savcılarla ilgili konuştu.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:44
HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ açıklaması: Bitti diyemem

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar var. Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var.

'TEFTİŞ KURULU İDDİALARI DEĞERLENDİRİYOR"

Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor. Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kuruluna veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz.

'400 HAKİM DAHA GÖREVE BAŞLAYACAK'

Adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerleri 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirlenecek, avukatlıktan geçirilen 400 hakim daha göreve başlayacak"

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:44
  1. fetö
  2. enver yılmaz
  3. hakim
  4. savcı
  5. hsyk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6 TL'ye satılıyor
    1. Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6..
    2. "Suudileri çok şımarttık, artık hesap..
    3. Singapur-New York arasında dünyanın en..
    4. İSG’den 9 ayda 26 milyon yolcu geçiş..
    5. LimakASI 4. dönem mezunlarını verdi
    6. A Millier Rize'de sahneye çıkıyor!
    7. Turizmcilerin gözü yeni havalimanında
    8. Bakanlıklarda yeni logolar yer alacak
    9. Merkez Bankası kritik rakamları açıkladı
    10. Ankara'da tefecilerine darbe: 14 kişi..
    11. Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"..
    12. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    13. ANKA Haber Ajansı kime satıldı?
    14. Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2..
    15. Amerika'da zimmetine para geçiren..
    16. Sürpriz gelişme! Ryan Babel menajerini..
    17. Dışkı yiyen Celal Şengör, Ahmet..
    18. Adana'ya inen Suudi Arabistan'a ait..
    19. "Tarafsız medya" diye ağlayan CHP,..
    20. THY, 2019’da 13 hatta ‘business class’..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?