HSK 2 bin 340 hakim ve savcının terfi çalışmasını tamamladı Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK 2. Dairesinin 2 bin 340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan terfi çalışmalarını tamamladığını söyledi.

HSK Başkanvekili Yılmaz, Twitter’deki hesabından hakim ve cumhuriyet savcılarını kapsayan terfi çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Yılmaz, "HSK 2. Dairesi 2340 hakim ve cumhuriyet savcısını kapsayan (Aralık dönemi) terfi çalışmalarını tamamlamıştır. Sonuçlar kısa bir süre sonra HSK internet sitesinde ilan olunacaktır. Saygı ile duyurulur. 2018 Aralık terfi döneminde; emsalleri arasında mesleğin birinci sınıfına ayrılacak derecede temayüz ettikleri kanısına varılan 178 hakim ile 64 cumhuriyet savcısının birinci sınıf hakim ve savcılığa ayrılmasına karar verilmiştir. Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

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