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HRW'den Myanmar tepkisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar hükümetinin Arakanlı kadınların tecavüze uğraması konusunda BM'ye sunduğu "utanç" raporunu kınadı- HRW Kadın Hakları Bölümü uzmanı Skye Wheeler: - "Yüzlerce kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. Onlarcasıyla konuştum. Hikayelerini anlatırken, çok az gerçek çare ümidiyle de olsa yeniden travma yaşamayı ve utanç duymayı göze almışlardı"

08 Şubat 2019 Cuma 20:59
HRW'den Myanmar tepkisi

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar askerlerinin Arakanlı Müslüman kadınlara tecavüz ettiğine dair "herhangi bir kanıt" bulunmadığı yönünde Myanmar hükümetinin BM'ye sunduğu raporu kınadı.

HRW Kadın hakları bölümü uzmanı Skye Wheeler'ın kaleme aldığı yazıda, HRW'nin yanı sıra diğer insan hakları örgütleri, basın ve BM'nin topladığı kanıtların, Arakan eyaletinde "tecavüz, cinayet ve insanlığa karşı işlenen diğer dehşet verici suçları ortaya koyduğu" belirtildi.

Wheeler, "Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların Tecavüzünü Boş İnkarı" başlıklı yazıda "Yüzlerce kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. Onlarcasıyla konuştum. Hikayelerini anlatırken, çok az gerçek çare ümidiyle de olsa yeniden travma yaşamayı ve utanç duymayı göze almışlardı." ifadesini kullandı.

Myanmar hükümeti hafta başında BM'ye sunduğu raporda, Arakan eyaletinin kuzeyinde askerlerin kadın ve kız çocuklarına tecavüz ettiğine dair kanıt olmadığını savunmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:59
  1. Arakanlı Müslümanlar
  2. İnsan Hakları İzleme Örgütü
  3. Myanmar
  4. tecavüz

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