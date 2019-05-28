HRW'den "Mısır'da savaş suçu boyutunda ihlal" raporu

NEW YORK (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mısır askerleri ve polislerinin Sina Yarımadası'nda sivillere karşı, savaş suçu kabul edilebilecek boyutta ciddi insan hakları ihlalleri işlediğini ortaya çıkardı.

New York merkezli insan hakları kuruluşu HRW, 2016-2018 yılları arasında Sina Yarımadası'nda yaptığı araştırmalar ve röportajlara dayanarak, "Hayatınızdan Endişe Ediyorsanız, Sina'yı Terk Edin!: Mısır Güvenlik Güçleri ve DEAŞ'ın Kuzey Sina'daki İhlalleri" başlıklı 134 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporda, Mısır'da gerilimin arttığı 2013'ten bu yana yapılan sivillere karşı haksız tutuklamalar, kaybolan kişiler, işkenceler, yargısız infazlar ve saldırılar gözler önüne serilirken, Mısır askeri ve polis kuvvetlerinin bu insan hakları ihlallerinin büyük çoğunluğunda başrolde olduğu belirtildi.

Söz konusu insan hakları ihlallerinin belirli bir bölümünün terör örgütü DEAŞ'ın yerel destekçilerine yönelik yürütülen operasyonların bir parçası olduğunun vurgulandığı raporda, bu ihlallerin savaş suçu boyutunda olabileceği uyarısı yapıldı.

- Sivil kayıpları da militan gibi gösterildi

Mısır hükümeti ve basınının verilerine göre, ocak 2014-haziran 2018 döneminde 3 bin 76 militan ve bin 226 güvenlik gücünün çatışmalarda yaşamını yitirdiğine ancak Mısırlı yetkililerin sivil kayıplarına dair bilgi vermediğine işaret eden HRW, Mısırlı yetkililerin, sivil kayıpları da öldürülen militan sayısına eklediğine vurgu yaptı.

Raporda, Mısır yönetiminin, temmuz 2013'ten aralık 2018'e kadar Kuzey Sina'da yapılan 12 binden fazla sivilin tutuklamasından 7 bin 300'ünü teyit ettiğine işaret edilerek, hükümetin bu tutuklamalar için de isim ya da gerekçe açıklamadığı vurguladı.

HRW, tutuklanan sivillerin birçoğunun haksız yere tutuklandığını ve zorla kaybedildiğini, hatta birçok insanın yargısız infaza kurban gittiğini kaydetti.

- 12 yaşındaki çocuklar bile tutuklanmış

Raporda ayrıca, ordunun, tutuklu sivilleri herhangi bir adli denetimden uzak, izole ve çok kötü ortamlarda tuttuğuna işaret edilerek, güvenlik güçlerinin 12 yaşındaki çocukları bile tutukladığının altı çizildi.

Ordunun El Gala Askeri Üssü'ndeki gizli bir hapishanede bine yakın kişiyi tuttuğu kaydedilen raporda, önceki mahkumların burada yeterince gıda, su, tıbbi yardım olmadan ve küçü hücrelerde kalabalık bir şekilde yaşadıkları aktarıldı.

- Gizli hapishanelerde işkence

Askerlerin birçok mahkuma da dayak ya da elektrik şoku ile işkence ettiğine işaret edilen raporda, 3 kişinin tutuklu bulunduğu süreçte yaşamını kaybettiğinin altı çizildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu'nun, Sina'daki insan hakları ihlalleri konusunda bağımsız soruşturma açmaya davet edildiği belirtilerek, Mısır'ın uluslararası ortaklarına da söz konusu ihlaller sona erene kadar bu ülkeye güvenlik ve askeri desteklerini durdurmaları çağrısı yapıldı.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara operasyonlar düzenliyor.

Sina'da, kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.