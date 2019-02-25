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HRW'den Hafter'e "savaş suçuna varan ihlaller" suçlaması

- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Libya'daki Halife Hafter güçlerini, Derne'deki operasyonlarda "savaş suçuna varan ihlaller" gerçekleştirmekle suçladı

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:44
HRW'den Hafter'e "savaş suçuna varan ihlaller" suçlaması

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Libya'da Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) isimli silahlı grubu, Derne kentinde "yargısız infaz, yağma, işkence, ceset bütünlüğünü bozma" gibi savaş suçu sayılabilecek birtakım ihlallerde bulunmakla suçladı.

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu HRW, Hafter'e bağlı LUO isimli silahlı grubun Mayıs 2018'de Derne'ye başlattığı ve hala devam eden operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Derne kent merkezindeki Kadim Şehir bölgesinde mahsur kalan sivillerin "yiyecek, su ve tıbbi yardım" sıkıntısı içinde olduğuna işaret edilen HRW açıklamasında, LUO'nun insani yardım malzemelerinin geçişine müsaade etmesi ve bölgeden ayrılmak isteyen siviller için güvenli geçiş noktaları oluşturması gerektiği vurgulandı.

HRW açıklamasında Hafter idaresindeki LUO'nun "alıkoyduğu yüzlerce kişiyi, isimlerini ve alıkonulma gerekçelerini de açıklayarak ilgili yargı makamlarına sevk etmesi gerektiği" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinde, sadece şubat ayı içinde Kadim Şehir'de 4 kadın ve 3 bebeğin öldüğü aktarılırken, Libya Kızılayı Derne Şubesi ise aynı bölgede 2 Şubat'tan bu yana 59 kişinin öldüğünü belirtti. Ancak 59 kişinin ölüm nedeni veya kimliğine ilişkin detay paylaşılmadı.

- Evler yıkılıyor, kundaklanıyor ve taraftarlara tahsis ediliyor

LUO'nun yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Derne kentine Mayıs 2018'de "Derne Koruma Gücü" isimli silahlı gruba karşı operasyon başlattığına işaret edilen açıklamada, kentin çoğunu ele geçirdikten sonra LUO'nun Kadim Şehir bölgesinde mahsur kalan bir grup savaşçı ve beraberindeki sivilleri kuşatma altında tuttuğu aktarıldı.

LUO'ya bağlı güçlerin Derne'deki halkı "evlerinde, sokakta veya kontrol noktalarında keyfi şekilde tutukladığı ve Libya'nın doğusundaki kamplarda yüzlerce Derneliyi alıkoyduğu" kaydedilen HRW açıklamasında, LUO'nun Derne'de "kasıtlı bir şekilde evlere zarar verdiği, yıktığı, kundakladığı ve boşalan evleri kendi taraftarlarına tahsis ettiği" kaydedildi.

HRW, Hafter'e bağlı birliklerin "yargısız infaz, işkence, ceset bütünlüğünü bozma, yağma ve evlerin yakılması" gibi savaş suçlarına varan ihlaller gerçekleştirdiğini belirterek, bunlardan bazılarının internette yayınlanan görüntülere de yansıdığı hatırlatıldı.

HRW açıklamasında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sarah Leah Whistson'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Derne'daki çatışmaların yatışmasıyla Hafter'e bağlı güçler mahsur kalan insanların kabuslarını sonlandırmalı. Alıkoyduğu insanların sorumluluğunu üstlenmeli. LUO, mensuplarına yönelik ihlal iddialarını soruşturmalı ve sorumlu kişileri cezalandırmalı."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:44
  1. Halife Hafter
  2. HRW
  3. Libya

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