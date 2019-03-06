0553 313 94 23

HRW'dan Irak'ta DEAŞ şüphelisi çocuklara işkence ediliyor raporu

06 Mart 2019 Çarşamba 15:35
HRW'dan Irak'ta DEAŞ şüphelisi çocuklara işkence ediliyor raporu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Iraklı makamların terör örgütü DEAŞ şüphelisi çocukların suç itirafında bulunmaya zorlandığını ve bunun için de işkence gördüklerini belirtti.

HRW tarafından hazırlanan 53 sayfalık "Herkes itiraf etmeli: Irak'ta DEAŞ'la ilintili şüpheli çocuklara karşı hak ihlalleri" adındaki raporda, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) DEAŞ şüphelisi çocukları yargılayıp işkence ettiği aktarıldı.

"Gözaltına alınan çocuklara işkence edilerek suçlarını itiraf etmeye zorlanıyor, adil olmayan hızlı yargılanma sürecinde hapis cezasına çarpıtılıyor." denilen raporda, şunlar ifade edildi:

"Bir defa DEAŞ şüphelisi olarak tutuklanan çocuklar, evlerine dönmekten korkuyor çünkü tutuklandıktan sonra doğrudan DEAŞ damgasını yiyor ve bu da korumasız çocukların intikam saldırılarına maruz kalmasına sebebiyet veriyor. IKBY tarafından tutuklanan çocuklar, Irak merkezi hükümetinin kontrolündeki bölgelere döndüklerinde federal güçlerce yeniden tutuklanmaktan korkuyor. DEAŞ damgası yiyen çocuklar kalıcı olarak ailelerinden ve toplumdan uzak kalmasına yol açıyor."

Raporda ifadelerine yer verilen HRW Çocuk Haklarını Koruma Direktörü Jo Becker, "DEAŞ'lı olmakla suçlanıp tutuklanan çocuklar, grup içindeki katılım seviyelerine bakılmaksızın gözaltı sürecinde işkence ediliyor. Bu cezalandırma yöntemi adalet değildir. Çocukların hayatında kötü sonuçlar meydana getirecektir." dedi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:35
  1. deaş
  2. HRW
  3. Irak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 kadından biri meme kanseri
    1. 8 kadından biri meme kanseri
    2. Hareket halindeki otomobilin üzerine..
    3. Julyen kesim nedir?
    4. Aktaş hem anlattı, hem çekiç salladı
    5. Real Madrid, Vinicius Junior’ın sağlık..
    6. "İstihdam sağlayanlar dün olduğu gibi..
    7. MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? | 2019..
    8. "Bu kentsel dönüşümü yapacağız"
    9. Tedavi edilen yaban keçisi doğaya..
    10. Mustafa Sarıgül Şişli'den duyurdu:..
    11. Öğrenciler, kuşlar için kuş evleri..
    12. Ordu’yu resmediyorlar
    13. Bakırköy Adliyesi önünde hareketli..
    14. Dicle Elektrik trafo binalarını onarıyor
    15. Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı
    16. MTSO, MTOSB ve MEÜ arasında stratejik..
    17. LPG tankının içinden 126 paket esrar..
    18. İran'da hava kirliliği trafik..
    19. Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı
    20. BM'den İdlib'e 16 TIR'lık yardım
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'