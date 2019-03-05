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HRW, Irak'taki DEAŞ zanlılarının idam edilmesinden endişeli

05 Mart 2019 Salı 12:55
HRW, Irak'taki DEAŞ zanlılarının idam edilmesinden endişeli

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak'ın Suriye'den aldığı 280 terör örgütü DEAŞ zanlısını adil bir şekilde yargılamayıp idam etmesinden endişe ediyor.

HRW tarafından hazırlanan rapora göre, Iraklı yetkililer geçen hafta terör örgütü PKK/PYD'dan aralarında 13 Fransız vatandaşının da yer aldığı 280 DEAŞ zanlısını teslim aldı.

Raporda, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, yabancı uyruklular dahil olmak üzere DEAŞ zanlılarının Irak yasalarına ve uluslararası standartlara göre yargılanacağına dair 28 Şubat'ta açıklama yaptığı hatırlatılarak, geçmişte yaşandığı gibi Irak'taki zanlıların tutuklu bulundukları sürede işkencelere maruz kalmalarından endişe ediliyor denildi.

Adil olmayan yargılama sürecine tabi olan zanlıların idam cezası alabileceğine yer verilen raporda, HRW'nin hangi koşulda olursa olsun her ülkede idam cezasına karşı olduğu ancak Irak'ta DEAŞ zanlılarının yargılanması sırasında temel prensiplerden dahi yoksun olduğu aktarıldı.

Raporda, DEAŞ'lıların daha önce başkent Bağdat'ta yargılandıkları mahkemelerin 5 dakikadan fazla sürmediği, etkili bir yasal sürecin olmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:55
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