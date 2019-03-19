HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı düzenlendi

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Çanakkale zaferinin 104. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Programın açılışında konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, “Çanakkale Zaferi, madde ile mananın, küfür ile imanın, başka bir yönüyle doğu ile batı mücadelesinde, doğunun zaferidir.Çanakkale’de ve diğer gazvelerde şehit düşen vatan evlatlarına bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Çanakkale Zaferini biz edebiyatçılar Mehmet Akif’in Çanakkale Şiiri adlı eseri üzerinden öğrencilerimize anlatıyoruz” dedi.

Türk savaş tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Muharebesi’nin 104. yıl dönümünü ülke olarak hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, “Türk milletinin elde ettiği bu zafer, sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri, sonuçları ile birlikte değerlendirmelidir. Zaferin manasına ve derinliğine bakılmalıdır. Neler getirip neler götürdüğüne bakılmalı. Tarihimizdeki bu önemli muharebenin bizler için ayrı bir önemi ve manevi bir değeri vardır. Hepimiz tarafından çok net bir şekilde Akif’in mısralarında da görebileceğimiz gibi, Çanakkale Savaşları, başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile sadece kendi ülkemizin, milletimizin değil, tüm dünyanın zihnine mıh gibi çakılı kalmış bir savaştır” diye konuştu.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Eser tarafından sunulan“İtilaf Devletleri Penceresinden Çanakkale Muharebeleri” başlıklı konferansla devam eden programda, öğrenciler tarafından “Çanakkale Şehitlerine” şiiri okundu. Programın devamında, Genç Kadem Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Elvan Gökçen ve Tiyatro Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Teker işbirliğinde hazırlanan “Çanakkale’den 15 Temmuz’a” adlı tiyatro gösterimi sergilendi.

iki saat süren programın ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.