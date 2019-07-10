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HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü

Harran Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü

Harran Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.


İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Şehitlik Ruhu ve 15 Temmuz’ konulu şiir, film gösterimi, dinleti ve panel, Fen-Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, fakültelerin dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Araştırma Görevlisi Mehmet Haşim Aksu tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sırasıyla, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzar, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Mehmet Sabri Çelik ve Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş açılış konuşmaları yaptı.


Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik, "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" sözünün Türk tarihinde 15 Temmuz ihanet kalkışması gibi bir olay için söylendiğini hatırlatarak, sözün zafer elde etmek için her türlü tehlikenin hatta ölümün bile göze alınacağı anlamına geldiğini kaydetti. Çelik, "15 Temmuz Devletimizin varlık mücadelesinin yeniden pekiştirildiği bir gün olarak tarihimize geçmiştir. Bir milleti ayakta tutan, milli ve manevi mukavemetini sağlayan; sahip olduğu değerlerinin gücüdür. Genç arkadaşlarımız, milletimizin en önemli teminatıdır. Bizim için her türlü fedakarlığı yapan devletimize sahip çıkmaya maddi ve manevi gücümüzü kullanmaya memleketimizin içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak bilgili cesaretli ve samimi olmaya mecburuz. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükran duygularımızla, bir daha böyle bir yıkıcı günlerin yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.


Birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini söyleyen Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güne ise “15 Temmuz’da asker üniformasını giymiş olan hainler ve yandaşlarınca milletimizin canına kast edildi. Milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde bu hain girişim püskürtüldü. Bu işe sebep olanlar hesabını vermektedirler, bundan sonra vermeye devam edeceklerdir. Şunu unutmayalım ki bu olayın meydana gelmesinde neler sebep oldu, nasıl bu hale geldik, nerelerde yanlış yaptık, bu yanlışlardan gerekli dersleri aldık mı?Herkesin bu sorulara kendi iç dünyasında cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Rektörlüğümüze ve Dekanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz filmi gösterildi. Filmin bitiminde Cengiz Numanoğlu tarafından yazılan ‘Nasıl Unutulur ki 15 Temmuz Gecesi’ şiiri seslendirildi. Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Akpınar’ın bestesini kendi yaptığı aynı şiiri ve Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şiirini ekibiyle birlikte seslendirmesinin ardından ‘Şehitlik Ruhu ve 15 Temmuz’ isimli panele geçildi.


Moderatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş’ın yaptığı panelde, ‘Bizi Bir Arada Tutan Ruh: Çanakkale Ruhundan 15 Temmuz’a’ konusuyla İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Celil Abuzar, ‘Yeniden 15 Temmuz Yaşanmaması İçin Bize Düşen Görevler’ konusuyla İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Öztürk ve ‘İslam’da Şehitlik, Önemi ve 15 Temmuz Şehitleri’ konusuyla yine İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cüneyt Gökçe sunumlarını yaptılar.


Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
  1. fotoğraf
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