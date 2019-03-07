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HRÜ ve sanayi işbirliğinde yeni dönem

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası (ŞUTSO) yetkilileri, somut işbirliğine yönelik ilk adımı attı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:02
HRÜ ve sanayi işbirliğinde yeni dönem

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası (ŞUTSO) yetkilileri, somut işbirliğine yönelik ilk adımı attı.

 

Gerçekleştirilen istişare toplantısına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Esra Siverekli, Genel Sekreter Abdülhalim Dündar ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Hatice Parmaksız katıldı. Sanayi ve Ticaret Odası’nı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Cuma Korak ve Metin Baydar temsil etti.

 

Projeler mali destek programına sunulacak

 

Toplantıda enerji ve yenilenebilir enerji, tarım, kooperatifçilik gibi konu başlıkları ele alındı. ŞUTSO Ar-Ge birim yöneticileri, GAPYENEV Müdürü Doç. Dr. M. Azmi Aktacir, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Erol Ak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kısa ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tabak ile diğer öğretim üyeleri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Harran Üniversitesi’nin akademik bilgi birikiminden faydalanılarak işbirliği içinde imza atılacak projelerin hayata geçirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda fikir birliğine varıldı. Üniversite ve ŞUTSO işbirliğinde hazırlanacak projeler, mali destek programına sunularak uygulamaya konacak.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:02
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