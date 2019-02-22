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HRÜ tarım fuarında yerini aldı

Harran Üniversitesi’nin ilk kez yer aldığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:07
HRÜ tarım fuarında yerini aldı

Harran Üniversitesi’nin ilk kez yer aldığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Şanlıurfa’da altıncı kez açılan, bu yıl 150 firma ve yaklaşık 400 marka ile katılımın sağlandığı fuarın açılışı gerçekleştirildi


Açılışta konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa’da gıda, tarım ve hayvancılık çalışmaları konusunda ciddi bir gayret olduğunu ve bu konuda önemli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.


Harran Üniversitesi olarak bu konuda ciddi atılımlar yapmak istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Çelik, “Biz üniversitenin paydaşlarıyla, fakülteleri ile ciddi araştırma grupları kuruyoruz. Hedefimiz sulama konusunda Türkiye’nin bir numarası olabilmek. Tohumculuk konusunda ülkemizde önemli bir yere gelerek, dünyada tohumculuk konusunda söz sahibi olmak. Üniversite olarak milli tohumu geliştirme çalışmalarının yanı sıra hayvan ve bitki hastalıklarının çözümüne yönelik araştırma grupları kuruyoruz. Bunları en yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağız. Bu şekilde organize gruplar oluşturup şehrimize katkıda bulunmaya çalışacağız. Fuarda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” dedi.



Üniversite sanayi işbirliği büyüyor



Tarım, hayvancılık ve gıda konusunun bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, “Babadan kalma yöntemlerin devre dışı kalması lazım. Üniversiteden destek almamız, bilimi kullanmamız, nitelikli tarım ve hayvancılığa geçmemiz lazım. Şanlıurfa birlikteliği başarmış durumdadır. Şanlıurfa’nın tüm kurum ve kuruluşları, yerel yönetimleri, meslek odaları, herkes birlikte hareket etme kararı almış durumdadır” diye konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışta Start Fuarcılık Genel Müdürü Musa Öztürk tarafından fuarın açılmasında katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:07
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