Hristiyanlara saldıran 17 DEAŞ'lının cezası belli oldu

Mısırlı insan hakları avukatı Halid el Masri, İskenderiye kentindeki askeri mahkemenin Hristiyanlara yönelik saldırılara karışan 17 kişiye idam cezası verdiğini açıkladı.

Avukat aynı mahkemenin 19 kişiye müebbet, 10 kişiye de terörizmle bağlantılı suçlardan 10 ila 15 yıl arasında hapis cezaları verildiğini belirtti.

45 kişi ölmüştü

El Masri'nin aktardığına göre askeri mahkemede savcılar sanıklara DEAŞ örgütüne üye olmak, Hristiyanların kiliselerine ve güvenlik güçlerine saldırı planı yapmak suçlamaları yöneltti.

Sanıkların bir kısmının Aralık 2016'da başkent Kahire'de Kıpti Hristiyanlar'a ait olan St. Mark Katedrali'nin yanındaki şapele yönelik olan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolleri nedeniyle, bir kısmının Nisan 2017'de İskenderiye ve Tanta'daki kiliselere yapılan ve 45 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırılardaki rolleri nedeniyle, bir kısmının da 2017'de bir kontrol noktasında 8 polisin öldürüldüğü saldırıyla ilgili rolleri nedeniyle ceza aldığı açıklandı.

Saldırıları DEAŞ üstlenmişti

Kiliseler ve katedrale yönelik saldırıları DEAŞ üstlenmişti.

İskenderiye'deki kiliselere yönelik bombalı saldırı her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan Çiçek Bayramı'nda (Palmiye Pazarı da deniyor) düzenlenmiş ve saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi hala yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını hayata geçirmişti.

Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu da belirtildi. Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor.