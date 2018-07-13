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Hristiyan papaz Filistin'de Cuma namazına katıldı!

Filistinli hristiyan bir din adamı siyonist işgal rejimi tarafından yıkılmak istenen Han el-Ahmer bölgesinde Cuma namazına katıldı. Papaz kıyafetiyle Cuma namazına katılan kişinin kim olduğu ve ne amaçla böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:39
Hristiyan papaz Filistin'de Cuma namazına katıldı!

Filistin'de hristiyan bir din adamı üzerindeki papaz kıyafetiyle birlikte Han el-Ahmer bölgesindeki camide Cuma namazı kıldı. Boynundaki haç ile birlikte Müslümanlarla birlikte namaza duran kişinin kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Bilindiği üzere Han el-Ahmer bölgesi siyonist işgalci devlet İsrail tarafından yıkılmak isteniyor.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 14:39
  1. filistin
  2. papaz
  3. hristiyan
  4. cuma namazı

YORUM YAZ

  • güneşligüneşli41 dk önce
    müslümanlaradestek amaçlı olabilir. kendisine hidayet dileriz.
  • HalitHalit23 dk önce
    Papaz imana geldi
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