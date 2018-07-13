Hristiyan papaz Filistin'de Cuma namazına katıldı!
Filistinli hristiyan bir din adamı siyonist işgal rejimi tarafından yıkılmak istenen Han el-Ahmer bölgesinde Cuma namazına katıldı. Papaz kıyafetiyle Cuma namazına katılan kişinin kim olduğu ve ne amaçla böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.13 Temmuz 2018 Cuma 14:39
Filistin'de hristiyan bir din adamı üzerindeki papaz kıyafetiyle birlikte Han el-Ahmer bölgesindeki camide Cuma namazı kıldı. Boynundaki haç ile birlikte Müslümanlarla birlikte namaza duran kişinin kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.
Bilindiği üzere Han el-Ahmer bölgesi siyonist işgalci devlet İsrail tarafından yıkılmak isteniyor.
Kaynak: yeniakit.com.tr
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