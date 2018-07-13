Hristiyan papaz Filistin'de Cuma namazına katıldı!

Filistin'de hristiyan bir din adamı üzerindeki papaz kıyafetiyle birlikte Han el-Ahmer bölgesindeki camide Cuma namazı kıldı. Boynundaki haç ile birlikte Müslümanlarla birlikte namaza duran kişinin kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Bilindiği üzere Han el-Ahmer bölgesi siyonist işgalci devlet İsrail tarafından yıkılmak isteniyor.

Kaynak: yeniakit.com.tr