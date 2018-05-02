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Hristiyan Demokratlar imsakiye dağıttı

Belçika'daki Flaman Hristiyan Demokratlar Partisinin Anvers Şubesinin Ramazan ayı yaklaşırken imsakiye dağıtması Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:08
Hristiyan Demokratlar imsakiye dağıttı

Belçika'daki Flaman Hristiyan Demokratlar Partisinin (CD&V) Anvers Şubesi, imsakiye dağıttı.

Açıklama yapan CD&V'nin Türk kökenli Milletvekili Veli Yüksel, böyle bir girişimin ilk defa gerçekleştiğini belirtti.

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Partisinin bu hareketini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Yüksel, "Bu CD&V'nin din özgürlüğüne geniş yer verdiğini, dini ritüellere saygı gösterdiğini ve kapsayıcı davrandığını gösteriyor." dedi.

Yüksel, Avrupa genelinde İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde bu tür girişimlerin Müslüman toplumuna olumlu mesaj verdiğini ifade etti.

YÜZDE 20 MÜSLÜMAN NÜFUSU

Anvers'te yoğunluklu olarak Kuzey Afrika kökenli Müslümanlar yaşıyor. Yaklaşık 500 bin nüfuslu Anvers toplumunun yüzde 20'sini Müslümanların oluşturduğu kaydediliyor. Belçika genelinde ise 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslüman nüfus, yaklaşık 11 milyon olan Belçika nüfusunun yüzde 8'ini oluşturuyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:08
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