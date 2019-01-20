Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı20 Ocak 2019 Pazar 14:52
İSTANBUL (AA) - Şişli'de 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Dink'in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel, kızları Sera ve Delal, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ile dostları, sevenleri ve Agos gazetesi çalışanları katıldı.
Dink'in kabrinin üzerine çiçeklerin bırakıldığı törende, dua okundu.
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