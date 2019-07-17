Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

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