Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:07
Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
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