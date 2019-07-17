Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme Erhan Tuncel’i, Hrant Dink’i öldürmeye yardımdan 18 yıl, örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay ve Trabzon’daki bombalı saldırıya ilişkin 79 yıl ol
Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme Erhan Tuncel’i, Hrant Dink’i öldürmeye yardımdan 18 yıl, örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay ve Trabzon’daki bombalı saldırıya ilişkin 79 yıl olmak üzere 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Tuncel’in tutuklanmasına karar verdi.
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