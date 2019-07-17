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Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar verildi

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davada karar verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar verildi

Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
  1. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi
  2. Ogün Samast
  3. Erhan Tuncel
  4. Yasin Hayal

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