Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar verildi
Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davada karar verildi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erhan Tuncel’in hükümle birlikte tutuklanması da talep edildi.
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