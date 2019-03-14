Hrant Dink davasında iki sanığın tahliyesine savcılıktan itiraz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada Ercan Gün ve Muharrem Demirkale hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin bugün görülen davada mahkeme, gazeteci Ercan Gün ve eski yarbay Muharrem Demirkale hakkında yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına duruşma savcısı itiraz ederek, iki ismin yeniden tutuklanmasını istedi. Savcılığın itirazı üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilecek.

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