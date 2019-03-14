0553 313 94 23

Hrant Dink davasında 2 sanığa tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski yarbay Muharrem Demirkale ile Ercan Gün hakkında tahliye kararı verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:29
Hrant Dink davasında 2 sanığa tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan eski yarbay Muharrem Demirkale ile Ercan Gün hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, dönemin İstanbul Valisi eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı.

 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada 85 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç gündür görülmeye devam edilen davada mahkeme ara kararını açıkladı.

 

Mahkeme heyeti ara kararda davaya ilişkin bir sonraki celsede dönemin İstanbul Valisi ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile dönemin vali yardımcısı Ergün Güngör, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay, MİT İstanbul Bölge Başkan Yardımcısı Özel Yılmaz ve MİT görevlisi Handan Selçuk’un tanık olarak dinlenilmesini hükmetti. Duruşma dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



İki sanığa tahliye kararı

 

Mahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan eski yarbay Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün hakkında olağan tutukluluk süresinin tamamlanmış olması ve tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir hal bulunmaması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Mahkemenin tahliye kararına rağmen başka suçtan tutuklu bulunan iki sanık da cezaevinden çıkamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:29
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda da
    1. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
    2. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
    3. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
    4. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
    5. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
    6. İstanbul’un En Büyük Millet..
    7. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
    8. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
    9. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
    10. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
    11. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
    12. 3600 ek gösterge son dakika ne zaman..
    13. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
    14. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
    15. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
    16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    17. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
    18. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
    19. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
    20. Feministler sosyal medyada da ezana..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
    Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!