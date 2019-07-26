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Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın firarisi İzmir'de yakalandı

Hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal'ın Çeşme'de saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı

26 Temmuz 2019 Cuma 17:55
Hrant Dink cinayetine ilişkin davanın firarisi İzmir'de yakalandı
İZMİR (AA) - Hrant Dink cinayetine ilişkin davada firari olarak aranan sanık Tuncay Uzundal, İzmir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Uzundal'ın İzmir'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler Uzundal'ın Çeşme ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan Uzundal gözaltına alındı.

Uzundal işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakkındaki hapis cezası kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 17 Temmuz 2019'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verilmiş; "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıl, "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Tuncay Uzundal hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.



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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:55
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