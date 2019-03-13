0553 313 94 23

Hrant Dink cinayeti davası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor- Duruşmada eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdür Yardımcısı Aydın Patan ve cinayet döneminde İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Özcan Özkan'ın tanık olarak bilgilerine başvuruluyor

13 Mart 2019 Çarşamba 11:05
Hrant Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ile Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Gazi Günay katıldı. Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya'nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmaya, diğer tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile gazeteci Ercan Gün katılmadı.

Müdahil Dink ailesini avukatlar Hakan Bakırcıoğlu ve Bahri Belen'in temsil ettiği duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdür Yardımcısı Aydın Patan ve cinayet döneminde İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Özcan Özkan'ın, görevli oldukları yerden SEGBİS ile bağlantı sağlanarak bilgilerine başvuruluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:05
  1. Dink cinayeti davası
  2. Hrant Dink Cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te PKK’ya ait sığınaklar imha edildi
    1. Siirt’te PKK’ya ait sığınaklar imha..
    2. "Girişimcilere 500 milyon TL bütçe..
    3. GÜNCELLEME - İzmir'de ByLock operasyonu
    4. Berlin’de Bursa imzası
    5. THY’nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX..
    6. Kaymakam Üçer: “Geceleri düdük sesi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski KKTC..
    9. Silindir uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
    10. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hangi..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    13. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    14. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    15. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    16. Park halindeki tırların akülerini..
    17. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    18. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    19. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    20. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    21. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    22. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    23. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    24. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    25. Yazar Burcu Bahar, minik..
    26. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    27. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    28. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    29. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    30. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!