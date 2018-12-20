Hrant Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada, dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, tanık sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanan dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, tanık sıfatıyla beyanda bulundu.

Dink’in öldürüldüğünü televizyonlardan öğrendiğini anlatan Yavuzdemir, bu konuyla ilgili kendisine önceden herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi.

Trabzon'da 2004-2007 yıllarında görev yaptığını anlatan Yavuzdemir, Dink öldürüldükten 10 gün sonra merkeze alındığını aktardı.

Yavuzdemir, cinayetle ilgili kendisine ne şifahi ne de yazılı herhangi bir verilmediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Güvenlik ve istihbarat makamları, bu konuda bir bilgi sahibi idiyse benimle paylaşmalılardı. Bir kişinin öldürülmesine dönük bir bilgi varsa valiyle paylaşılır çünkü, ilgili yerlere iletip önlem sağlayacak bendim. Bilgim olsaydı İstanbul valisine Hrant Dink’in korunması için yazı yazardım. 'Bana neden bilgi verilmedi?' diye hesabını soramadan merkeze alındım. Hatta tutuklanmadan önce Ankara’da Ramazan Akyürek ile görüşmüştük, 'bana niye bilgi vermediniz' diye serzenişte bulundum. O da 'keşke verseydik' dedi. "

Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu'nun, günlük yapılan asayiş ve aylık güvenlik toplantılarında Dink cinayeti ve Yasin Hayal'le ilgili değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorusuna Yavuzdemir, "Hayır, cinayetten sonra emniyet, jandarma ve MİT Bölge Başkanıyla görüşüp 'arkasında örgüt var mı?' diye sordum. Olmadığını söylediler." dedi.

- "Gelen evrakı Trabzon'a gönderdik"

Olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü C Büro Amiri tanık İbrahim Pala da FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le duruşmaya bağlandı.

Pala, Dink'e yapılacak eyleme ilişkin Yasin Hayal'le ilgili gelen evraklarda gerekli çalışmayı yaptıktan sonra Trabzon'la görüşüldüğünü belirterek, "Bize döneceklerini söylediler, ondan sonra herhangi bir şey olmadı sonra da cinayet işlendi." dedi.

Söz konusu evrakın silsile yoluyla geldiğini anlatan Pala, Dink’e yönelik eylem için Yasin Hayal’in İstanbul’a gelip ağabeyi Osman Hayal’de kalacağı bilgisi üzerine ilgili arkadaşları yönlendirdiklerini ancak yapılan araştırmada Hayal'in bulunamadığını söyledi.

Pala, bu bilginin de Trabzon'la paylaşıldığını aktararak, sonrasında Trabzon'dan gelecek haberi beklediklerini ifade etti.

Duruşmada olay tarihinde Trabzon Jandarma Komutanlığında binbaşı olarak görev yapan Ali Oğuz Çağlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde İstihbarat Şube Müdürlüğünde olay tarihinde amir olarak görev yapan Volkan Altunbulak da tanık olarak dinlenildi.

Tanıkların beyanlarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve taraf avukatlarının taleplerinin alınması amacıyla duruşmayı yarına erteledi.