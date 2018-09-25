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Hrank Dink davası ertelendi

Mahkeme, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davayı 28 Eylül Cuma gününe erteledi.

25 Eylül 2018 Salı 14:56
Hrank Dink davası ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına 28 Eylül Cuma günü devam edilecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanık dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile sanık avukatlarının talepleri alındı.

Duruşmaya, eski emniyet müdürü tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in talebinin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için ara verildi. Aranın ardından sanık Ali Fuat Yılmazer ile bağlantı kurulamadığı görüldü.

Bunun üzerine oturumu sonlandıran mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmayı 28 Eylül Cuma gününe erteledi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:56
  1. Trabzon
  2. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink
  3. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi
  5. Hrant Dink DAVASI

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