Hrank Dink davası ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılanmasına 28 Eylül Cuma günü devam edilecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanık dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile sanık avukatlarının talepleri alındı.

Duruşmaya, eski emniyet müdürü tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in talebinin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için ara verildi. Aranın ardından sanık Ali Fuat Yılmazer ile bağlantı kurulamadığı görüldü.

Bunun üzerine oturumu sonlandıran mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmayı 28 Eylül Cuma gününe erteledi.